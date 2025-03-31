Туристку из России задержали в Таиланде за попытку обмена поддельных долларов

Российскую туристку задержали в Таиланде за попытку обмена поддельных долларов, сообщает портал Phuket News.

В полиции Пхукета рассказали о задержании 53-летней гражданки России, которая 23 марта пыталась обменять подозрительные доллары сначала в пункте обмена, а затем в отеле. Банкноты изъяли и отправили для проверки в Бангкок. К их идентификации подключилось посольство США в Таиланде, которое заключило, что купюры номиналом 50 долларов США 2017 года выпуска являются поддельными.

В тот же день подозреваемую по имени Ольга арестовали по статьям 240 и 241 УК Таиланда («подделка банкнот и использование поддельных банкнот»). Как уточняется, она уже не первая россиянка, попавшаяся на попытке сбыта поддельных денег.

22 марта за помощью к правоохранителям обратился сотрудник пункта обмена валют на мысе Панва. Он сообщил, что две иностранки пытались обменять шесть банкнот по 50 долларов. Об их судьбе ничего неизвестно.

Ранее российского туриста задержали в Таиланде за хранение электронных сигарет.