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Российского туриста задержали в Таиланде за хранение электронных сигарет

Россиянину, задержанному на Пангане за хранение двух вейпов, грозит до 10 лет
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Walter G. Allgöwer/http://imagebroker.com/Global Look Press

В Таиланде задержали российского туриста, который попался на пьяном вождении, употреблении наркотиков и хранении электронных сигарет. Эту информацию он подтвердил в разговоре с SHOT.

Как рассказал Telegram-каналу 38-летний Юрий Д., туристическая полиция задержала его около недели назад. В тот день мужчина выпил, сел за руль Toyota Vios и устроил гонки на острове Панган. Россиянин успел подрезать несколько автомобилей, и местные жители вызвали правоохранителей. Подозреваемого в опасном вождении взяли около виллы, которую он снял на время отпуска.

В машине иностранца полицейские нашли две электронные сигареты со вкусом лимонада и бананов, а в анализах, взятых у Юрия после задержания, обнаружили наличие кокаина. Мужчину отправили в изолятор временного содержания. Теперь ему только за хранение вейпов грозит штраф в 1,5 млн рублей и тюремное заключение на срок до 10 лет, а вождение в пьяном виде может стоить нашему соотечественнику еще года свободы.

Суд, который решит его дальнейшую судьбу, состоится уже сегодня. В ближайшее время Юрий собирается обратиться в Российское консульство.

Ранее в Мексике местные жители избили туриста, который залез на храм майя.

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