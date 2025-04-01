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Двое москвичей наворовали автомобилей на 12 млн рублей и попались полиции

В Москве двух мужчин арестовали за кражи автомобилей на 12 млн рублей

В Москве арестовали двух мужчин, которых обвиняют в краже автомобилей на сумму в 12 млн рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

С сентября по декабрь прошлого года в полицию обратились шесть граждан, которые заявили о хищении пяти автомобилей и угоне еще одного. Общий ущерб составил 12 млн рублей. Стражи порядка возбудили уголовные дела и установили подозреваемых, которыми оказались двое местных жителей.

Предварительно, злоумышленники искали иномарки в Юго-Восточном округе Москвы, а затем один из них с помощью специальной техники подавлял GPS-сигнал и открывал замки автомобилей. После этого его сообщник садился в машину и уезжал. Похищенные транспортные средства преступники разбирали на запчасти и продавали в разных регионах.

Уголовные дела по ст. 158 и ст. 166 УК РФ объединены в одно производство. Фигурантам предъявили обвинение, их заключили под стражу.

Ранее в Рязанской области осудили мужчину, который продал машину и заявил, что ее угнали.

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