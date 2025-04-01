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ЦИК РФ ведет работу над тем, чтобы в СИЗО смогли проголосовать на выборах губернаторов

ЦИК: находящиеся в СИЗО смогут проголосовать на выборах губернаторов в сентябре
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вместе с Федеральной службой исполнения наказаний работают над тем, чтобы находящиеся в следственных изоляторах (СИЗО) получили возможность проголосовать на сентябрьских выборах губернаторов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ЦИК.

Порядок организации голосования в СИЗО планируется утвердить в июле, когда станет будет известен окончательный перечень выборов в регионах. Поэтому количество задействованных учреждений будет известно позднее.

В ЦИК РФ напомнили, что находящихся в СИЗО подозреваемых можно разделить на две категории. В первую входят те граждане, которые находятся в следственных изоляторах на территории своего региона, то есть там, где они имеют регистрацию по месту жительства. В этом случае в СИЗО образуется временный избирательный участок со своей участковой избирательной комиссией, либо туда приезжают члены избирательной комиссии с ближайшего участка.

Ко второй группе относятся избиратели, зарегистрированные по месту жительства в других регионах. Они смогут принять участие в выборах главы региона, где находится их место жительства. Для этого формируется специальная участковая избирательная комиссия.

В сентябре сообщалось, что в России начали работу по автоматизации голосования в СИЗО.

Ранее председатель ЦИК РФ заявила, что Запад фактически объявил войну России и Белоруссии.

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