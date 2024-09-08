В России начали работу по автоматизации голосования в СИЗО

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Российской Федерации, ФСИН и Федеральный центр информатизации при ЦИК объединили усилия для автоматизации избирательного процесса в следственных изоляторах (СИЗО). По словам члена ЦИК РФ Эльмиры Хаймурзиной, это позволит проводить более масштабные избирательные кампании, пишет ТАСС.

Отмечается, что в рамках единого дня голосования в 32 субъектах РФ организовано голосование для заключенных в 85 СИЗО, прописанных в регионах, где проходят выборы высших должностных лиц. Для этого ФЦИ при ЦИК РФ разработала в Государственной автоматизированной системе «Выборы» специальный модуль — канал информационного обмена между избиркомами субъектов и комиссиями в СИЗО для передачи макетов бюллетеней, протоколов и других документов.

«В этом году голосовали на выборах глав 21 региона, а если мы смоделируем ситуацию чуть-чуть вперед, на выборах в Госдуму — 225 одномандатных избирательных округов. В каждом СИЗО может быть несколько десятков бюллетеней и протоколов. Вручную это [голосование] организовать невозможно», — отметила Хаймурзина.

Сегодня секретарь ЦИК Наталья Бударина сообщила, что Центризбирком за время избирательных кампаний принял заявления о нарушениях агитации и информирования из 28 регионов, однако подтвердился лишь один факт такого нарушения.

Ранее полиция начала проверку информации о попытках подкупа избирателей в Кургане.