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Crew Dragon отправился в уникальный полет над полюсами Земли

Пилотируемый аппарат Crew Dragon стартовал в полет над полюсами Земли
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NASA/AP

Компания SpaceX успешно запустила космический корабль Crew Dragon в рамках беспрецедентной частной миссии Fram2: впервые в истории полностью гражданский экипаж отправился на полярную орбиту Земли. Прямая трансляция запуска велась на странице SpaceX в социальной сети X.

Экипаж состоит из четырех человек: мальтийского предпринимателя китайского происхождения Чун Вана, немецкого инженера в области арктической робототехники Рабеи Патрисии Рогге, австралийского полярного исследователя Эрика Филипса и кинематографиста из Норвегии Яннике Миккельсена. Стоимость миссии не раскрывается.

Старт Crew Dragon состоялся в понедельник в 21:46 по восточному времени США (04:46 мск) со стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди. Корабль будет двигаться на высоте 425-450 км в течение трех-пяти дней, без стыковки с МКС.

В рамках миссии запланировано 22 научных исследования, включая сбор данных о полярных ледяных шапках и климате, изучение воздействия космического полета на организм человека (включая впервые проводимые рентгеновские исследования экипажа) и исследование экстремальных условий Земли. Результаты Fram2 призваны внести существенный вклад в понимание последствий изменения климата.

19 марта космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9 успешно приводнился у побережья Флориды.

Ранее Трамп заявил, что Байдена не заботили судьбы застрявших на МКС астронавтов.

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