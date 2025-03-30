В Твери мужчина разбил сожительнице голову металлическим ковшом

В Заволжском районе Твери семейная ссора закончилась избиением и вызовом полиции. Об этом сообщает областное управление МВД.

В медицинское учреждение с травмой головы была доставлена 48-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что ее избил сожитель. Семейная пара вместе с подругой пострадавшей распивала спиртные напитки, когда между мужчиной и его сожительницей возникла ссора.

В ходе конфликта обвиняемый схватил металлический ковш и несколько раз ударил им возлюбленную. Состояние женщины напугало подругу, она вызвала бригаду скорой помощи на место происшествия. Злоумышленника задержали, он признался, что ссора произошла из-за постоянной ревности и упреков.

Возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Кировской области пенсионер избил сожительницу поленом. Обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своей сожительницей. В какой-то момент между мужчиной и женщиной возникла ссора. В ходе конфликта 60-летний пенсионер схватил полено и несколько раз ударил им сожительницу. Травмы потерпевшей оценили как тяжкий вред здоровью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее россиянин проник в дом бывшей возлюбленной и избил ее.