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Врач развеяла миф о необходимости пить два литра воды в день

Врач Османова: ежедневная норма жидкости зависит от веса, активности и климата
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Универсальная норма в два литра воды в сутки — миф, так как потребность в жидкости рассчитывается индивидуально. Об этом РИА Новости рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Милена Османова.

«Совет «пить два литра в день» не имеет научной основы. Норма зависит от веса, активности, климата и здоровья. По формуле ВОЗ, это 30–35 мл на 1 кг веса. Например, при 70 кг — 2100–2450 мл. При тренировках добавляйте 500 мл в час», — пояснила Османова.

20% жидкости человек получает из пищи: супов, фруктов и овощей. Женщинам рекомендуется употреблять от 2 до 2,5 литров в сутки, мужчинам — от 2,5 до 3,5 литров. Беременным следует прибавить 0,5 литра к обычной норме, кормящим матерям — от 0,7 до 1 литра. Детям от 1 до 3 лет нужно около 1–1,3 литра, от 4 до 8 лет — 1,3–1,7 литра, от 9 до 13 лет — 1,7–2,4 литра. Подросткам рекомендуется выпивать 2–3 литра ежедневно.

27 марта врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина заявила, что раньше существовала рекомендация, согласно которой, каждому следует пить по 2 литра воды в день. Однако, по ее словам, эта цифра появилась благодаря старым исследованиям, но сейчас ученые отошли от этой цифры и пришли к выводу, что потребность в воде у каждого человека разная, исходя из индивидуальных особенностей и образа жизни.

Ранее врач перечислила напитки для поддержания нормальной работы почек.

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