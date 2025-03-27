Россиянам рассказали, сколько на самом деле нужно пить воды в день

Сегодня вокруг вопроса о том, сколько в день нужно пить воды, появилось немало мифов. О том, сколько воды на самом деле нужно вашему организму и как понять, что ее достаточно, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

«Конечно, индивидуальный подход всегда намного лучше, точнее. Но ровно до того момента, пока не приходится рассчитывать свою потребность в воде. Ведь она зависит от множества факторов: роста, веса, климата, уровня физической активности, рациона и даже состояния здоровья. Как правило, на этом моменте начинается путаница», — отметила специалист.

Врач напомнила, что раньше существовала рекомендация, согласно которой, каждому следует пить по 2 литра воды в день. Однако, по ее словам, эта цифра появилась благодаря старым исследованиям, но сейчас ученые отошли от этой цифры и пришли к выводу, что потребность в воде у каждого человека разная, исходя из индивидуальных особенностей и образа жизни.

«Еще раньше была универсальная формула — 30 или 40 миллилитров на 1 килограмм веса. Тоже достаточно удобная. Так, человек весом 70 килограммов должен был пить 2,1–2,8 литра жидкости. Но, представим, что человек весит больше. Например, 100 килограммов. Согласитесь, выпить 4 литра воды в день — задача со звездочкой. Как вы можете догадаться, данная формула не работает, так как она не учитывает различные факторы. Например, состав тела. У двух разных людей весом в 100 килограммов потребности воды будут разные. И зависеть они будут от количества жировой ткани. Если у человека больше жировой массы, его потребность в воде будет ниже, чем у атлета того же веса, так как мышцы содержат больше воды, чем жир», — продолжила врач.

Также она отметила, что бытует мнение, что сколько бы человек ни пил воды, если он позволил себе чашечку кофе, то нужно обязательно выпить дополнительно стакан воды.

«Раньше считалось, что кофе и чай выводят жидкость из организма. Однако последние исследования показали, что напитки с кофеином обладают мягким мочегонным эффектом, но не вызывают обезвоживание. Более того, они тоже засчитываются в общий баланс потребления жидкости», — объяснила нутрициолог.

При этом она подчеркнула, что алкоголь действительно способствует потере воды, поэтому после застолья стоит выпить дополнительно 1-2 стакана воды.

«Как понять, что вам хватает воды? Все очень просто. На этот вопрос вы можете ответить себе сами. Ваш организм как никто другой знает, сколько воды вам нужно. Для этого он и посылает вам сигнал о жажде. Бытует мнение, что жажда — это сигнал о начале обезвоживания, и пить нужно до того, как появится ощущение сухости во рту. Но это не совсем так. Организм сам регулирует водный баланс, и жажда — это естественный сигнал, что пора выпить воды. Исключение составляют пожилые люди и дети, у которых механизм жажды работает не так эффективно», — посоветовала врач.

Если есть сомнения в том, что вы пьете достаточное количество воды, то специалист посоветовала ориентироваться на простые сигналы организма: цвет мочи — светло-желтый или соломенный цвет говорит о нормальном уровне гидратации, если моча темная — воды недостаточно; энергия и концентрация — при нехватке воды появляются вялость, головные боли и трудности с вниманием и концентрацией; состояние кожи и губ — сухость, трещинки и шелушение могут указывать на недостаток жидкости.

«Но главное правило — слушать себя. Если не хочется пить, не заставляйте себя, а если чувствуете жажду — не игнорируйте ее», — резюмировала Хайкина.

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