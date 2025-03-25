Врач перечислила напитки для поддержания нормальной работы почек

Здоровье почек напрямую зависит от рациона питания и образа жизни, включая потребление жидкости. Об этом в беседе с РИАМО напомнила врач-нефролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Козина. По словам специалиста, важнейшим напитком для почек является вода, поскольку она способствует выведению вредных веществ из организма.

«Обогащенная минералами вода помогает нормализовать уровень электролитов в организме, что важно для правильной работы почек. Она также помогает предотвратить образование камней, если пить ее умеренно», — сказала Козина.

Она посоветовала употреблять не менее 1,5-2 литров воды в сутки.

Кроме того, положительное влияние на работу почек оказывают травяные чаи, например из толокнянки, клюквенный, огуречный, морковный и свекольный соки, а также вода с лимоном и зеленый чай, добавила врач.

До этого Козина перечислила распространенные симптомы заболеваний почек.

По ее словам, почечные патологии часто не имеют ярко выраженных симптомов. При этом такие признаки, как повышенная утомляемость, гипертония, поясничные боли, отеки или изменения характеристик мочи, часто остаются без внимания. В итоге около 40% пациентов узнают о проблемах только на стадии хронической почечной недостаточности.

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