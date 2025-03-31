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В России вступают в силу повышенные штрафы за нарушения ПДД

Повышенные штрафы за нарушения ПДД начнут действовать в России с 1 апреля
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

С 1 апреля в России вступают в силу новые правила дорожного движения и изменения в порядке оформления страховок. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, ужесточаются санкции за грубые нарушения ПДД.

Так, превышение скорости более чем на 80 км/ч или выезд на встречную полосу влечет штраф в размере 7,5 тысяч рублей.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф до 45 тысяч рублей. Повторное отсутствие полиса ОСАГО обойдется нарушителю от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

В апреле также изменится расчет стоимости полиса ОСАГО для мотоциклистов. Внедряется система, аналогичная автомобильной, где мощность двигателя становится одним из определяющих факторов стоимости страховки.

Кроме того, автоматическое продление водительских удостоверений отменяется: для получения нового документа потребуется пройти медицинское освидетельствование и оплатить госпошлину.

До этого группа из 97 депутатов Государственной думы подготовила запрос в Конституционный суд России о конституционности норм закона о повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Ранее в России призвали давать самокаты напрокат только после сдачи теста на ПДД.

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