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В России призвали давать самокаты напрокат только после сдачи теста на ПДД

Депутат Милонов: в приложение для аренды самоката нужно добавить тест на ПДД
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Shutterstock

Приложения для аренды электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности необходимо дополнить тестом на знание правил дорожного движения. Только после его сдачи услуга должна быть доступна россиянам. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов в обращении к начальнику ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Скоро в России стартует сезон проката СИМ, в том числе самокатов, скутеров и велосипедов, на фоне чего снова вырастет число ДТП с их участием. Это связано с тем, что сервисы, позволяющие взять напрокат СИМ, легко доступны, из-за чего жители не озадачиваются изучением ПДД и часто не разбираются в дорожной обстановке, отметил депутат.

«Считаю целесообразным дополнить виртуальные приложения — сервисы аренды СИМ обязательным просмотром обучающих роликов и кратким случайным тестом на знание ПДД, без успешного прохождения которого аренда будет невозможной», — говорится в обращении.

Парламентарий призвал оценить это предложение и принять меры по его реализации.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о предложениях СК РФ по самокатам, которые поступили в нижнюю палату парламента. В том числе предлагается включить в категорию «М» (мопеды) и «А» (мотоциклы) СИМ с двигателями мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт, а также предоставить право на управление транспортными средствами подкатегории «М1» лицам, достигшим 16-летнего возраста.

По словам Володина, это позволит отнести СИМ к транспортным средствам, а лиц, использующих их, — к водителям. Подобные нововведения обяжут самокатчиков соблюдать ПДД.

Ранее стало известно, что в России резко вырос спрос на самокаты и велосипеды.

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