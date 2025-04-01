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Тысячи человек, освобожденных из рабства в скам-центрах Мьянмы, застряли на границе

На границе Мьянмы застряли более 7 тыс. человек, освобожденных из рабства
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Thanaphon Wuttison/AP

На границе Мьянмы в ловушке оказались тысячи человек из разных стран мира, которых власти страны вместе с коллегами из Таиланда и КНР в феврале освободили из скам-центров (скам — интернет-мошенничество, при котором пользователя убеждают перечислить деньги злоумышленникам или совершить платеж в их пользу) на территории республики. Об этом сообщает The Associated Press.

Согласно материалу, речь идет о более чем 7 тыс. чел. Их заманили в Азию обещанием прибыльной работы в офисе. В итоге у них отобрали документы и заставили по 16 часов сидеть за компьютером, обманывая других людей. Тех, кто отказывался заниматься мошенничеством, били, в том числе электрошокером, и лишали еды. После освобождения из заточения мужчины и женщины вынуждены продолжить жить в антисанитарных условиях на границе Мьянмы, пока власти решают, что делать с ними дальше.

«То, что мы сейчас видим на границе Таиланда и Мьянмы, является результатом многолетнего бездействия в борьбе с кризисом торговли людьми, который оказал разрушительное воздействие на тысячи людей, многие из которых просто искали лучших экономических перспектив, но были заманены в эти комплексы под ложным предлогом», — прокомментировал произошедшее исследователь Amnesty International в Мьянме Джо Фриман.

В конце февраля стало известно, что петербурженка два месяца общалась с мошенниками, которые заставили ее уехать в Таиланд. Она поверила, что за это ей грозит обвинение в государственной измене, и согласилась перевести все свои сбережения — почти 1,7 млн руб. — и еще около 1,2 млн, взятых в кредит, на счет, якобы связанный с ЦБ. Несколько недель собеседники давили на девушку и торопили ее, из-за чего она находилась в постоянном стрессе, а затем улетела в Таиланд. Билет ей купили аферисты, которые потребовали, чтобы она быстро уехала из России. В день отъезда девушка перестала выходить на связь с родственниками.

Ранее в Аргентине задержали россиян по подозрению в торговле людьми.

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