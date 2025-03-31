Россиянам объяснили, почему не надо шутить и пытаться «развести» телефонного мошенника

Многие люди уверены, что никогда не станут жертвами мошенников, но никто не может знать наверняка, как отреагирует на угрозы обыска, списания всех денег и возбуждения уголовных дел. О том, почему в разговоре с телефонными мошенниками не стоит заводить беседу, пытаться над ними шутить и издеваться, «Газете.Ru» рассказал Станислав Самбурский, автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной».

«Когда человек волнуется или спешит, ошибки неизбежны. Начинать обдумывать парадоксальное, садиться не на свой автобус до перевода денег мошенникам. Мошенники используют навыки социальной инженерии, чтобы сделать своих жертв податливыми и заставить расстаться с деньгами. Вызывая в человеке эмоциональную бурю, мошенники отключают его бдительность и заставляют верить даже в абсурдные вещи», — объяснил он.

По словам Самбурского, мозг может принимать решение с помощью одной из двух систем. Первая — быстрое, автоматическое мышление — работает на автопилоте, опирается на шаблоны и эмоции. Например, вы инстинктивно отдергиваете руку от горячего чайника. Вторая — медленное, аналитическое мышление — это когда мозгу нужно время и определенные усилия на проверку фактов, на то, чтобы побыть в сомнениях и подключить логику для принятия решения. Например, выбирая квартиру, вы будете сравнивать варианты и искать лучший по важным параметрам, а к подписанию договора подойдете со знанием дела.

«Проблема в том, что в стрессе вторая система «отключается». Когда человек находится в стрессовой ситуации и его постоянно подгоняют, анализировать информацию невозможно, человек действует импульсивно. На это и делают ставку мошенники, когда обрабатывают жертву», — добавил эксперт.

Стресс делает человека уязвимым, поскольку при эмоциональном взрыве (гнев, страх, паника) в мозге происходят два ключевых изменения.

«Сначала идет когнитивная перегрузка, которая снижает критичность мышления. Префронтальная кора, которая отвечает за рациональное мышление, временно «тормозит». В панике человек может перевести деньги «сотруднику банка», хотя в спокойном состоянии заподозрил бы подвох. Дальше идет гиперактивация лимбической системы, которая приводит к естественной реакции «бей или беги». Мозг ищет быстрое решение, игнорируя детали. Когда по телефону властный голос сообщает «Ваш сын в беде, срочно нужны деньги!» — мгновенная реакция обеспечена», — подчеркнул психолог.

Общаться с мошенниками нельзя никогда, предупредил Самбурский. Многие уверены: «Я никогда не поведусь, я же умный!» Но никто не может предсказать, как отреагирует на внезапный стресс. Даже зная, что настоящие сотрудники банка или полиции не звонят с угрозами, под давлением человек может растеряться из-за агрессивного тона («У вас обыск, срочно назовите код из SMS»), поддаться страху перед «уголовным делом» или «блокировкой счета», потерять контроль, когда мошенник методично давит на больные точки.

«Не пытайтесь шутить или «разводить» мошенника — они профессионалы и могут использовать ваши слова против вас. Не продолжайте разговор — чем дольше диалог, тем сильнее они вгоняют вас в стресс. Единственная правильная реакция — немедленно положить трубку и перезвонить в официальную организацию», — констатировал он.

Хорошая новость в том, что защитить себя можно. Попробуйте действовать по одной схеме, если звонят мошенники.

«Замедляйтесь. Любое давление — красный флаг. Проверяйте. Перезвоните в официальную организацию, а не доверяйте «специалисту» на линии. Контролируйте цифровой след. Чем меньше личной информации в соцсетях — тем сложнее вас «подогнать» под схему. Наш мозг эволюционно запрограммирован доверять и действовать быстро — этим и пользуются мошенники. Однако, если вы понимаете алгоритм их действий, вы сможете сохранить безэмоциональный подход к любой новой информации и не пострадаете», — резюмировал Самбурский.

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