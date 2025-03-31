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Девочку-подростка изнасиловали на улице в Екатеринбурге

В Екатеринбурге разыскивают мужчину, который надругался над 17-летней девушкой
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Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге ищут двух мужчин, которые напали на 17-летнюю девушку, после чего один надругался над жертвой. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в районе улицы Лобкова вечером 27 марта, когда пострадавшая шла на встречу со своим другом. Сначала девушка услышала чьи-то голоса сзади, но не придала этому значения. Вскоре ее догнали двое незнакомцев.

«Один из них изнасиловал школьницу», — отметил собеседник агентства.

Пострадавшая утверждает, что парням на вид было около 25 лет, и они оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Она также описала одежду злоумышленников, их объявили в розыск. В СУ СКР по Свердловской области комментировать ход дела отказались.

Ранее трое мужчин изнасиловали несовершеннолетнюю в Татарстане.

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