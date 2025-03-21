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ВСУ обстреляли машину замминистра ЖКХ

Автомобиль астраханского замминистра ЖКХ Агаева попал под обстрел ВСУ
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

В Луганской народной республике (ЛНР) машина астраханского заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Рамина Агаева попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство ЖКХ Астраханской области.

«Чиновник не пострадал, ранение получил водитель, он находится в больнице», — уточнили в ведомстве.

До этого в Домодедово беспилотники ВСУ атаковали парковку «Мираторга». Сгорели более 20 автомобилей.

Очевидцы запечатлели последствия на видео. На кадрах видно, что горит легковой автомобиль, при этом несколько машин получили повреждения. На парковку прибыли экстренные службы города.

Охранник, который в момент прилета находился возле автомобилей, получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее Борисовское шоссе в Подмосковье перекрыли из-за вероятности пролета беспилотников.

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