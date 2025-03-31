В Краснодаре пьяная женщина избила женщину с ребенком на детской площадке

В Краснодаре МВД проводит проверку после избиения матери на детской площадке

В Краснодаре двум местным жительницам понадобилась помощь после конфликта на детской площадке. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел во дворе одного из местных жилых комплексов. По данным издания, 50-летняя женщина пришла на детскую площадку вместе с возлюбленным, с которым они выпивали.

В этот момент рядом находилась мать с ребенком. Она сделала замечание супругам, после чего женщина схватила оппонентку за волосы и повалила на землю. В конфликт пыталась вмешаться свекровь пострадавшей, но также получила травмы. Обе обратились в медикам. Сейчас полиция проводит проверку.

«По завершении необходимых мероприятий будет принято решение о привлечении нарушительницы к ответственности в рамках административного кодекса за нанесение побоев», – сообщается в публикации.

Женщина может получить штраф в размере 30 тысяч рублей или арест. Также ее могут привлечь к ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.

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