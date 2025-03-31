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В МВД предупредили о новой схеме аферистов со сбором средств для неизлечимо больных

МВД: мошенники разработали новую схему со сбором денег для неизлечимо больных
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Shutterstock

Аферисты начали открывать сбор денег для якобы неизлечимо больных людей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.

Мошенники начинают массовую кампанию с эмоциональными призывами и репостами, собирая деньги на лечение, а затем «исчезают из социальных сетей», отметили в ведомстве. Те, кто вложил деньги, не могут найти сведения о расходах.

«Эта схема остается практически недоказуемой», — добавили в МВД.

28 марта сообщалось, что мошенники придумали новую схему вымогательства денег у пенсионеров — они представляются сотрудниками Пенсионного фонда и сообщают о «взломе» аккаунта «Госуслуг». Схема выглядит так: злоумышленники звонят пенсионерам, называют их полное имя, фамилию, имя и отчество, а также место жительства, а затем представляются сотрудниками Пенсионного фонда и сообщают о якобы произведенном взломе или блокировке аккаунта на «Госуслугах». Затем они предлагают обратиться в «техническую поддержку» и дают номер телефона, который также принадлежит мошенникам.

Следующий этап — перевод от лжетехподдержки на линию к фальшивым сотрудникам полиции, которые убеждают пострадавших перевести деньги на «безопасный счет». Обманутые пенсионеры, таким образом, лишаются своих денег через стресс и давление.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества с участием домашних животных.

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