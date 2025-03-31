В МВД предупредили о новой схеме аферистов со сбором средств для неизлечимо больных

Аферисты начали открывать сбор денег для якобы неизлечимо больных людей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.

Мошенники начинают массовую кампанию с эмоциональными призывами и репостами, собирая деньги на лечение, а затем «исчезают из социальных сетей», отметили в ведомстве. Те, кто вложил деньги, не могут найти сведения о расходах.

«Эта схема остается практически недоказуемой», — добавили в МВД.

28 марта сообщалось, что мошенники придумали новую схему вымогательства денег у пенсионеров — они представляются сотрудниками Пенсионного фонда и сообщают о «взломе» аккаунта «Госуслуг». Схема выглядит так: злоумышленники звонят пенсионерам, называют их полное имя, фамилию, имя и отчество, а также место жительства, а затем представляются сотрудниками Пенсионного фонда и сообщают о якобы произведенном взломе или блокировке аккаунта на «Госуслугах». Затем они предлагают обратиться в «техническую поддержку» и дают номер телефона, который также принадлежит мошенникам.

Следующий этап — перевод от лжетехподдержки на линию к фальшивым сотрудникам полиции, которые убеждают пострадавших перевести деньги на «безопасный счет». Обманутые пенсионеры, таким образом, лишаются своих денег через стресс и давление.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества с участием домашних животных.