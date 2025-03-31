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Мошенники стали применять новую схему обмана с упоминанием Центробанка

ЦБ: мошенники применяют новую схему обмана с упоминанием регулятора
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Global Look Press

Мошенники изобрели новую схему обмана доверчивых граждан, они представляются сотрудником Центробанка РФ и предлагают закрыть «международный счет». Об этом говорится на сайте регулятора.

По данным ЦБ, мошенники направляют электронное письмо от имени регулятора с упоминанием данных человека.

«В письме злоумышленники сообщают, что у человека якобы есть действующая учетная запись в европейской финансовой организации», — говорится в сообщении.

Мошенники предлагают «закрыть счет» с использованием российского банковского счета, на котором больше всего денег. Далее они предлагают связаться с ними по телефону.

Руководитель ИТ-подразделения Агентства «Полилог» Людмила Богатырева ранее рассказала, что мошенники в 2025 году начали маскироваться под госорганы, рассылая письма с вредоносными файлами или фишинговыми ссылками, в которых обещают компенсацию инфляции.

Ранее россиянам объяснили, почему не надо шутить и пытаться «развести» телефонного мошенника.

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