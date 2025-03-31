Пенсионерка отдала аферистам 2,6 млн рублей, поверив в легенду о посылке

Жительница Ульяновска поверила аферистам и отдала им 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам 71-летней пострадавшей, неизвестный представился ей сотрудником почты и сообщил о поступлении посылки. Якобы чтобы получить ее, пенсионерка продиктовала мошеннику цифры из сообщения.

Позже с ней связался якобы сотрудник «Госуслуг» и заявил, что аферисты получили доступ к ее аккаунту. Злоумышленники якобы пытались оформить на владелицу профиля кредиты.

Следуя инструкциям, в течение нескольких дней жительница Ульяновска взяла 1,9 миллиона рублей из собственных накоплений и перевела их на указанные мошенниками реквизиты. Помимо этого, она взяла кредит, эти средства она также отправила неизвестным.

«Только после общения с дочерью потерпевшая осознала, что стала жертвой мошеннических действий, и согласилась обратиться в полицию», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее пенсионер поверил в дело о «госизмене» и отдал мошенникам 6,2 млн рублей.