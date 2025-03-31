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Пенсионер поверил в дело о «госизмене» и отдал мошенникам 6,2 млн рублей

В ХМАО пенсионер лишился 6,3 млн рублей, поверив лжесиловикам
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Shutterstock

В Нягани пенсионер пытался «спасти» свои накопления, поверив в несуществующее уголовное дело о госизмене. Об этом сообщает УМВД России по ХМАО.

Мошенники связались с 71-летним пенсионером под видом силовиков. Аферисты запугали пожилого мужчину, сообщив, что против него ведется расследование по факту перевода средств в недружественные страны.

Злоумышленники убедили потерпевшего снять все и положить их на «безопасные счета». Следуя инструкциям мошенников, он обналичил сбережения — свои и супруги — и отдал аферистам. Спустя некоторое время мошенники позвонили россиянину снова и предоставили поддельные документы из банка, заявив, что на него оформлен кредит на 10 млн рублей.

Для отмены операции заявителю необходимо было положить миллион рублей на тот же «безопасный счет». Мужчина взял в долг деньги у родственника и перевел необходимую сумму мошенникам. Возбуждено уголовное дело.

Ранее семиклассник «обезопасил» деньги матери и отдал мошенникам миллион рублей.

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