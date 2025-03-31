Дочь одной из самых красивых женщин Англии вышла в финал конкурса красоты

Англичанка вышла в финал «Мисс Англия» через 39 лет после своей матери

20-летняя англичанка Табита Беннетт вышла в финал конкурса красоты «Мисс Англия», как и ее мать 39 лет назад, в 1986 году. Об этом сообщает Daily Star.

В конце марта девушка стала победительницей конкурса красоты на уровне графства Ланкашир, получив таким образом место на национальном этапе. Табита повторила судьбу своей матери Вики. Тогда женщина сумела войти в топ-15 самых красивых девушек Англии. Табита надеется превзойти мать и попасть на конкурс «Мисс мира».

Вики и Табита являются первым дуэтом матери и дочери в финале «Мисс Англии» за всю 97-летнюю историю конкурса. По словам девушки, именно мать убедила ее принять участие в конкурсе. Вики отметила, она часто выходила на сцену, однако наблюдать за дочерью ей гораздо приятнее.

«Я горжусь, что она делает то же самое, что делала я», — призналась женщина.

До этого сообщалось, что бывшая учительница, уволенная из школы в Тюменской области за откровенные фото, стала победительницей конкурса красоты.

Ранее участники конкурса красоты в Камбодже усыпали себя золотом и рассмешили зрителей.