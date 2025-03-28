ABC:на пляж в Австралии выбросило купюры и сумки с деньгами

В Австралии к пляжу прибило пачки купюр и сумки с деньгами, пишет ABC.

Местные жители заметили на популярном пляже Кендаллс деньги, завернутые в пищевую пленку.

«Я шел по пляжу и увидел комки пленки с деньгами внутри. Рядом был мужчина, который просил отдыхающих помочь собрать купюры», — рассказал очевидец.

По словам свидетеля, мужчина утверждал, что деньги оказались в воде случайно – якобы он пошел купаться, забыв вынуть их из кармана. Однако когда волны вынесли на берег $100, очевидец заподозрил неладное и вызвал полицию.

«Я видела, как группа людей ныряла у берега, а неподалеку стояла рыболовная лодка. Позже мой знакомый признался, что бегал домой за маской, чтобы искать в воде деньги», — добавила живущая неподалеку Анна Тид.

Приехавшие на место полицейские оцепили территорию и собрали деньги, отвезя их в участок. Джейд Линдли, эксперт по морским преступлениям из Университета Западной Австралии, считает инцидент типичным для деятельности преступных группировок:

«Водные пути часто используются для перевозки наркотиков и денег. Вероятно, это была неудачная «капля» – когда преступники, почувствовав опасность, сбрасывают груз в море», — считает специалист.

В полиции добавили, что продолжают изучать это дело.

Ранее выброшенный на берег «скелет русалки» в Англии сбил с толку местных жителей.