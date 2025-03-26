В ЮАР крокодил напал на семилетнего мальчика и откусил ему руку, пишет Mirror.

Инцидент случился в прошлую пятницу на плотине Рудекоппис в Северо-Западной провинции, где Йохандер Блом играл на мелководье во время семейной рыбалки. Вместе с ним был девятилетний друг Дилан, который первым заметил опасность и попытался помочь, но не смог предотвратить трагедию.

Отец мальчика Корн и другой взрослый находились примерно в 25 метрах от детей. Услышав крики, они бросились к воде и увидели, как огромный крокодил утаскивает Йохандера. Корну удалось вытащить сына из пасти хищника, но левая рука мальчика была откушена. Родители быстро оказали первую помощь, наложив полотенца на рану, и самостоятельно доставили ребенка в больницу.

После стабилизации состояния Йохандера перевезли вертолетом в специализированную клинику в Альбертоне, расположенную более чем в 100 километрах от места происшествия. Врачи ввели мальчика в искусственную кому, сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Семья школьника организовала сбор средств для покрытия значительных медицинских расходов и последующей реабилитации. Поисковая группа пыталась найти оторванную конечность в воде, но безуспешно. Опасный крокодил, по описаниям очевидцев напоминающий «монстра», продолжает представлять угрозу — он проявлял агрессию по отношению к спасателям и отдыхающим на близлежащем курорте.

Ранее в Индонезии крокодил напал на пожилого мужчину, который хотел его покормить.