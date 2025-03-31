В Минтруде анонсировали открытие семейных МФЦ в 15 регионах РФ

Котяков: семейные МФЦ планируется открыть еще в 15 регионах РФ до конца года

Семейные многофункциональные центры (МФЦ) уже работают в 53 российских регионах, до конца года планируется открыть их еще в 15 субъектах РФ. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков во время рабочей поездки в Рязань, пишет РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день 126 семейных МФЦ работают в 53 регионах. В 2024 году они приняли обращения от более 200 тысяч семей.

«Планируем к концу 2025 года открыть такие центры еще в 15 регионах», — сказал Котяков.

Он отметил, что итоги первого конкурсного отбора на открытие таких МФЦ в регионах будут подведены ближе к маю.

Ранее министерство юстиции РФ предложило разрешить россиянам регистрировать браки и разводы по-новому — через МФЦ. Лица, желающие заключить брак, смогут официально зарегистрировать отношения в центрах предоставления госуслуг, но без праздничной церемонии. Если один из заявителей ранее состоял в браке, нужно также предоставить свидетельство о расторжении брака. Уточняется, что оформить развод смогут супруги, у которых нет несовершеннолетних детей, при условии взаимного согласия, а также на основе решения суда.

Ранее вице-премьер РФ поручил создать номер 124 для анонимной помощи детям и родителям.