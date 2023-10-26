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Россиянам могут разрешить жениться в МФЦ

Минюст готовит позволяющие регистрировать браки в МФЦ поправки

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Shutterstock

Министерство юстиции РФ предложило разрешить россиянам регистрировать браки и разводы по-новому — через многофункциональные центры (МФЦ). Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, поправки предлагается добавить в Семейный кодекс. Если нововведение согласуют, то лица, желающие заключить брак, смогут официально зарегистрировать отношения в центрах предоставления госуслуг, но без праздничной церемонии. Уточняется, что оформить развод смогут супруги, у которых нет несовершеннолетних детей, при условии взаимного согласия, а также на основе решения суда.

В июле директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сократить срок регистрации расторжения брака тех супругов, у которых нет совместного имущества и детей.

Ранее россиянам рассказали, кто должен выплачивать семейные кредиты после развода.

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