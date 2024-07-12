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В России появится новый короткий номер

Чернышенко поручил создать номер 124 для анонимной помощи детям и родителям

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В России появится новый короткий номер 124 для экстренной и анонимной помощи детям и их родителям. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поддержал инициативу и поручил проработать этот вопрос, сообщается на сайте российского правительства.

«Он поручил проработать вопрос с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по созданию короткого номера службы – 124», — говорится в сообщении.

Чернышенко также попросил заместителей министра труда и соцзащиты взять под личный контроль проработку вопроса создания и функционирования детского телефона доверия в новых регионах.

Помимо этого, зампред правительства призвал Минтруд продолжать работу по созданию сети специализированных соцслужб, семейных многофункциональных центров, комплексно решающих проблемы семей с детьми, чтобы в регионах была доступна оперативная помощь в режиме «одного окна».

3 июля в психолого-педагогическом университете рассказали, что дети стали чаще сообщать о сексуальном насилии на телефон доверия.

Ранее психолог объяснил, как понять, что ребенок подвергся домогательствам.

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