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Мужчина попытался провезти кокаин в парике в колумбийском аэропорту и был арестован

Complex: колумбиец хотел провезти кокаин в парике, но был арестован при досмотре в аэропорту
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Колумбиец попытался провезти кокаин в аэропорту в парике и был арестован, пишет Complex.

В Колумбии задержан 40-летний мужчина, который пытался провезти кокаин в международном аэропорту Картахены, спрятав наркотики под париком. Мужчина планировал вылететь в Амстердам, когда его остановили для досмотра.

На кадрах, опубликованных полицией в социальных сетях, видно, как сотрудники разрезают парик задержанного, обнаружив под ним 19 капсул с кокаином, обернутых черной пленкой. Общий вес изъятого наркотика составил более 220 граммов, а его стоимость оценивается в $10 тысяч.

Как выяснилось, задержанный уже имел судимости за незаконный оборот наркотиков. После ареста он был передан Генеральной прокуратуре Колумбии, где ему предъявят обвинения, связанные с производством, хранением и контрабандой наркотических веществ.

Начальник полиции Картахены Гельвер Есид Пенья Араке заявил, что только в 2024 году в аэропорту города было задержано 45 человек за попытку контрабанды наркотиков. Преступники часто прячут нелегальные вещества в багаже или даже проглатывают их, чтобы обойти проверки.

«Я призываю граждан, особенно родителей, быть бдительными и контролировать молодежь, которую часто эксплуатируют транснациональные преступные группировки. Они обманывают молодых людей, убеждая, что обойти меры безопасности легко», — подчеркнул Араке.

Ранее американка согласилась провезти в багаже 20 кг наркотиков за бесплатный перелет.

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