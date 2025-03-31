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Ребенка без сознания нашли в бане в Волгоградской области, девочку не спасли

В Волгоградской области девочку обнаружили в бане, ее не спасли
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Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

В Волгоградской области сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента с найденной в бане 13-летней девочкой. Об этом сообщает V1.

Инцидент произошел в Станице Суводская. По данным издания, восьмиклассницу обнаружили в бане, но спасти ее не удалось. Подробности не уточняются, на данный момент проводится проверка.

Известно, что школьница росла в благополучной семье.

«Девочка отлично училась в школе, активистка. И пела, и танцевала», – рассказали местные жители.

У ребенка есть старший брат, замужняя сестра и еще один маленький брат.

До этого в Волгограде под окнами дома нашли двоих школьниц, они не выжили. Девочки в возрасте 11 и 13 лет до произошедшего общались в соцсетях с неизвестным, который предложил им прогуляться по общему балкону 16-го этажа. Во время прогулки школьницы сорвались и упали вниз. Следователи ищут собеседника несовершеннолетних.

Ранее в Карелии три человека не выжили после пожара в бане.

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