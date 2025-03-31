«Можно лишиться зрения»: офтальмолог предупредила об опасности японских капель с ментолом

Врач-офтальмолог, профессор Татьяна Шилова рассказала «Газете.Ru», что японские глазные капли с ментолом, которые популярны на маркетплейсах, не являются одобренным медицинским продуктом и не были проверены в России, поэтому могут нанести непоправимый вред зрению.

«Японские глазные капли с ментолом, предлагаемые на маркетплейсах, не являются стандартным или одобренным медицинским продуктом. Часто такие продукты не проходят строгие клинические испытания и не имеют официального разрешения от государственных медицинских регистрирующих органов. Это означает, что их безопасность и эффективность не были должным образом проверены. И, несмотря на то, что это стало новомодным трендом, и производители обещают, что с помощью этих капель активизируются дыхательные процессы в тканях глаза, нормализуется работа аккомодационной мышцы, прекращаются воспалительные процессы, запускается обмен веществ, эти капли могут как минимум вызвать раздражение», — сказала она.

Шилова отметила, что индекс концентрации ментола в каплях должен быть равен нулю или единице, в ином случае можно навредить глазам.

«Если разбираться в компонентах, то необходимо обратить внимание на индекс концентрации ментола, он должен быть равен нулю или единице. В противном случае мы можем нанести непоправимый ущерб своему зрению или даже его лишиться, потому что ментол вызывает ощущение прохлады, стимулируя выработку слезы, что временно может улучшить состояние глаз при сухости или усталости, но одновременно оказывает сосудосуживающее действие. И длительное хроническое использование таких капель может привести к хроническому раздражению и ухудшению кровоснабжения тканей глаза, особенно тканей глаза поверхностных — это конъюнктива и роговицы», — уточнила она.

По словам врача, компоненты, содержащиеся в составе капель, могут вызвать сухость глаз, затуманенность зрения, уменьшение секреции слезы, снижение остроты зрения, головокружение, головную боль, повышение внутриглазного давления и другие побочные эффекты.

Шилова добавила, что использование капель с маркетплейсов может привести к глазным инфекциям из-за неправильного хранения препарата.

«Поскольку эти капли продаются на маркетплейсах, это значит, что невозможно проконтролировать выполнение условий по их хранению. И неправильное хранение препарата, и отсутствие стерильных условий могут привести к инфекциям глаз, появлению обсеменения этих растворов вирусами, бактериями, простейшими и как минимум могут вызвать появление конъюнктивита и более серьезных инфекций глаза. Поэтому капли, купленные на маркетплейсе, это рискованный метод, который может иметь серьезные последствия для здоровья глаз. Эти капли могут быть не только неэффективными и небезопасными, приводить к повреждению тканей глаза из-за токсичности компонентов, но и вызвать серьезные осложнения, такие как повреждение роговицы, химическое, бактериологическое или даже внутриглазных структур. Поэтому длительное использование таких продуктов чревато необратимыми хроническими проблемами с глазами», — сказала она.

Офтальмолог напомнила, что перед использованием капель нужно проконсультироваться со специалистом, но лучше всего покупать препараты, которые имеют «официальное одобрение медицинских регуляторов».

Японские капли для глаз с ментолом стали популярны на российских маркетплейсах — в отзывах к товарам люди оставляют тысячи отзывов, как им помогают эти препараты. При этом на многих упаковках отсутствует состав и инструкция по применению на русском или английском языках.

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