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Девушка-подросток из Китая стала суррогатной матерью близнецов для 50-летнего мужчины

Китаец выбрал в суррогатные матери своим будущим детям 16-летнюю девушку
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Freepik

В Китае 17-летняя девушка стала суррогатной матерью близнецов и поставщиком яйцеклеток для 50-летнего мужчины. За это он, предположительно, заплатил 900 тыс. юаней (более 10,5 млн рублей), сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Скандал в китайских СМИ разразился 24 марта, когда активист по борьбе с торговлей людьми Шангуань Чжэньи рассказал в социальных сетях, что 2 февраля девушка-подросток из автономного округа Ляншань-И в провинции Сычуань на юго-западе Китая родила близнецов. Она выступила суррогатной матерью для 50-летнего жителя провинции Цзянси. Также сообщалось, что на момент имплантации эмбриона девушке, родившейся в мае 2007 года, было всего 16 лет.

Стало известно, что заказчик подписал соглашение с медицинской компанией, в котором была указана сумма гонорара исполнительнице в размере 730 тыс. юаней, при этом он просил именно мальчиков-близнецов. Мужчина не был женат, поэтому после рождения детей ему пришлось выдать девушку за свою жену, чтобы получить свидетельства о рождении и зарегистрировать новорожденных. В конечном итоге он заплатил за все более 900 тыс. юаней, однако остается неясным, какую часть из этой суммы фактически получила несовершеннолетняя.

Пользователи соцсетей потребовали привлечь отца детей к уголовной ответственности. В ответ на общественный запрос Комиссия по здравоохранению города Гуанчжоу заявила, что начала проверку информации.

Ранее учительница родила от 13-летнего ученика и попала под суд в США.

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