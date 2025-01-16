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Учительница родила от 13-летнего ученика и попала под суд

В США учительница стала жить с 13-летним учеником и родила от него ребенка
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Cape May County Correctional Center

В США учительницу арестовали после многолетней связи с учеником, который впоследствии стал отцом ее ребенка, сообщает Independent.

По данным полиции, 34-летняя Лора Карон, учительница начальной школы в одном из округов штата Нью-Джерси, способствовала возникновению сексуальных отношений со школьником, когда тот учился в пятом классе вместе со своим братом. В 2016 году педагог подружилась с семьей жертвы, и родители стали разрешать своим детям оставаться у нее каждую неделю. В 2019 году, когда пострадавшему было 13 лет, он начал жить с 28-летней Карон на постоянной основе. Именно в это время педагог забеременела от подростка, считают власти. Предполагается, что он подвергался сексуальному насилию с 11 до 15 лет.

В декабре 2024 года отец жертвы написал в соцсетях пост о том, что его сын и пятилетний ребенок Карон имеют жуткое сходство. Оказалось, что братья и сестры знали о регулярном насилии, происходившем в доме учительницы. Юноша признался в этом сестре по смс и подтвердил слова на допросе в полиции. При этом он продолжал общаться с педагогом, пока его отец в прошлом месяце не сделал заявление в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Карон задержали и предъявили ряд обвинений в преступлениях против половой неприкосновенности ребенка. Только по одному из пунктов ей грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

Ранее учительница получила условный срок после группового секса со школьниками.

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