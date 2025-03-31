Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Временное управление под эгидой ООН на Украине назвали спасением народа

Виктор Медведчук: власти Украины превратили страну в концентрационный лагерь
close
РИА Новости

Сегодня на Украине установлен диктаторский режим, а страна превращена в концентрационный лагерь, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Власть на Украине сосредоточена в руках преступной организации во главе с Зеленским, действующим в сговоре с председателем Верховной рады», — отметил Медведчук.

По его словам, предложение президента России Владимира Путина о введении на Украине временного международного управления под эгидой ООН может спасти украинский народ и восстановить мир.

«По сути, Владимир Путин предлагает механизм реализации всего того, что Зеленский и «слуги» обещали в 2019 году. Во-первых, это надежный и реальный мир. Во-вторых, смена управления страной. Сегодня на Украине исключены любые выборы, возможен только очередной государственный переворот, который украинскому народу ничего хорошего не принесет», — сказал он.

Медведчук добавил, что Россия, США и другие страны могут заключить договор и сформировать временную администрацию на Украине.

«Международная практика и особенности ситуации на Украине являются основанием для того, чтобы такая администрация включала в себя гражданский и военный компоненты на паритетной основе, и будет наделена всеми полномочиями в сфере отправления правосудия», — отметил он.

По словам Медведчука, без временно администрации на Украине невозможно будет провести демократические выборы.

«Все предложенные меры помогут восстановить украинскую государственность. Обратный отсчет распада Украины давно запущен, и он может опередить процесс перезапуска государства. Сегодня государство Украина Зеленского уже в состоянии клинической смерти, и только решительные и профессиональные меры могут ее спасти», — заключил Медведчук.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами