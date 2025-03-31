Временное управление под эгидой ООН на Украине назвали спасением народа

Сегодня на Украине установлен диктаторский режим, а страна превращена в концентрационный лагерь, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Власть на Украине сосредоточена в руках преступной организации во главе с Зеленским, действующим в сговоре с председателем Верховной рады», — отметил Медведчук.

По его словам, предложение президента России Владимира Путина о введении на Украине временного международного управления под эгидой ООН может спасти украинский народ и восстановить мир.

«По сути, Владимир Путин предлагает механизм реализации всего того, что Зеленский и «слуги» обещали в 2019 году. Во-первых, это надежный и реальный мир. Во-вторых, смена управления страной. Сегодня на Украине исключены любые выборы, возможен только очередной государственный переворот, который украинскому народу ничего хорошего не принесет», — сказал он.

Медведчук добавил, что Россия, США и другие страны могут заключить договор и сформировать временную администрацию на Украине.

«Международная практика и особенности ситуации на Украине являются основанием для того, чтобы такая администрация включала в себя гражданский и военный компоненты на паритетной основе, и будет наделена всеми полномочиями в сфере отправления правосудия», — отметил он.

По словам Медведчука, без временно администрации на Украине невозможно будет провести демократические выборы.

«Все предложенные меры помогут восстановить украинскую государственность. Обратный отсчет распада Украины давно запущен, и он может опередить процесс перезапуска государства. Сегодня государство Украина Зеленского уже в состоянии клинической смерти, и только решительные и профессиональные меры могут ее спасти», — заключил Медведчук.