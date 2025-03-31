План развития концепции развития коренных народов РФ представят в октябре

Специалисты разработают план реализации концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов к октябрю 2025 года. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

Он отметил, что в новой редакции концепции, которая, согласно ожиданиям ФАДН, будет принята в апреле, указаны шесть направлений деятельности: сохранение среды обитания, поддержка традиционного хозяйства, обеспечение комфортной среды, доступность образования, сохранение культуры и развитие общин.

«Надо будет уже садиться за разработку плана со всеми участниками <...>. Думаю, что к октябрю мы уже его доработаем», — сказал глава ФАДН.

Баринов также отметил, что результаты переписи населения за последние 30 лет говорят о росте численности представителей коренных народов России в среднем на 15-20%.

В марте заместитель председателя правительства Магаданской области Андрей Белозерцев обратился к Федеральному агентству по делам национальностей с просьбой признать чукчей коренным народом региона.

При этом в ФАДН отмечают, что Магаданская область не является исконной средой обитания чукчей, которые исторически проживают на территории Чукотского автономного округа. Современное чукотское население Магаданской области образовалось в середине XX века в результате миграции из мест традиционного проживания чукчей.

Ранее сообщалось, что в НАО утвердили «чумовой капитал» для тружеников тундры.