Мужчина десятки раз проникал в квартиру к подчиненной в поисках ее нижнего белья

В Японии полиция префектуры Канагава арестовала 55-летнего мужчину по подозрению в незаконном проникновении в квартиру сотрудницы, куда он ходил смотреть ее нижнее белье. Об этом сообщает издание Japan Today.

По предварительной информации, Томохиро Судзуки задержали после очередного проникновения в жилье 30-летней подчиненной. Правоохранители установили, что в июне текущего года мужчина выкрал из сумки коллеги ключ от ее апартаментов и сделал дубликат. После этого он около 40 раз посетил жилье женщины. Во время своих визитов он установил скрытые камеры в ванной-комнате и на кухне, а также делал фотографии нижнего белья подчиненной.

Фотографии белья полицейские обнаружили в смартфоне Судзуки, когда изучали его содержимое в связи с другим инцидентом — мужчину также подозревают в вуайеризме в одном из торговых центров Токио.

Подозреваемый частично признался во вменяемом ему преступлении. Свои действия он объяснил своим неравнодушным отношением к подчиненной. Он подчеркнул, что не собирался ничего забирать из квартиры женщины, и проникал туда, чтобы посмотреть на ее белье.

Ранее сообщалось, что полиция задержала пожилого мужчину, который тайно снимал чужих детей на пляже спрятанной в очки камерой.