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Подростки помогли полицейским поймать квартирную воровку в Забайкалье

В Забайкалье подростки помогли задержать воровку
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Depositphotos

В Шилкинском районе Забайкальского края полицейские раскрыли кражу драгоценностей из квартиры местной жительницы, задержать подозреваемую помогли школьники. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, муж потерпевшей пришел домой с ночной смены и забыл запереть входную дверь. Оплошностью мужчины воспользовалась подозреваемая, женщина проникла в дом и вынесла ювелирные украшения на общую сумму более 80 тысяч рублей.

Воровку заметили дети, проживающие по соседству. Они рассказали сотрудникам полиции, что в дневное время кто-то дергал ручку двери от их квартир. Посмотрев в дверные глазки, школьники увидели женщину и смогли детально описать ее внешность.

41-летнюю ранее судимую жительницу Карымского района задержали, выяснилось, что она приехала к родственникам, однако не смогла попасть к ним в гости. Злоумышленница ходила по подъездам и дергала ручки дверей, пытаясь обнаружить незапертые помещения. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее россиянка разбила окно в пункте выдачи заказов и украла 70 посылок.

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