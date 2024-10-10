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Мужчина потерял обе ноги в первый день на новой работе

LADBible: американец лишился двух ног в первую смену на новой работе

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В США мужчина потерял обе ноги в первый день на новой работе, пишет LADBible.

Житель Колорадо, 33-летний Джон О'Нил, получил травму через 15 минут после начала своей первой смены на лесозаготовках. Он занимался бросанием веток в измельчитель, когда его нога случайно попала в перерабатывающую машину.

В считанные секунды вращающиеся металлические лезвия разрезали ноги американца, а его крики о помощи остались неуслышанными из-за защитных наушников, которые были надеты на коллег. Лишь спустя некоторое время сотрудники начали понимать, что происходит, но Джон уже потерял сознание.

О'Нил оказался в больнице, где врачи ампутировали ему обе ноги. Сейчас Джон проходит курс реабилитации и намерен продолжать свою работу по благотворительности, направленной на поддержку людей, страдающих от зависимости, а также заниматься скалолазанием.

«Я чувствую, что это дало мне большую платформу для помощи людям в реабилитации от наркотиков и алкоголя», — добавил мужчина.

Ранее мужчине ампутировали ногу после того, как 4-летний сын выстрелил в него из ружья.

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