Американка, пережившая 180 сеансов химиотерапии, дала спасающий от рака совет

55-летняя жительница Сан-Франциско Джейми Комер, которая пережила семь операций и 180 сеансов химиотерапии, дала спасающий от рака совет. Она призвала людей регулярно проходить обследования, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии, пишет издание People.

«Я постоянно говорю одно и то же: проходите обследования», — призвала американка.

Совет Джейми Комер основан на ее собственном жизненном примере. В 2016 году ей диагностировали рак толстой четвертой стадии с метастазами в печень. Тогда у женщины нашли 57 опухолей. Врачи не давали ей больше полугода, но, несмотря на всю тяжесть заболевания, предложили лечение.

За девять лет борьбы с раком американка пережила семь операций и 180 сеансов химиотерапии. Однако в 2025 году рак Комер признали неизлечимым, сейчас она получает хосписную помощь на дому. Женщина считает, что если бы чаще проходила обследование, то могла бы раньше обнаружить болезнь и начать лечение. Тогда бы шансов на излечение было бы намного больше.

До этого ученый, хирург-онколог, доктор медицинских наук Андрей Каприн назвал продукты, которые провоцируют развитие рака. В этом списке на первом месте оказались жирная пища, красное мясо и алкоголь.

Также риски развития опухолей в 30–50 раз повышает курение. Причем речь идет не только о раке легких, но и о других онкологиях. Опасен для здоровья и малоподвижный образ жизни.

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