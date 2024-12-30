В России выявили основные проблемы лечения рака

В России 80% онкобольных сталкиваются с несвоевременным лечением. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса общественной организации «Движение против рака».

«Лишь 20,1% пациентов начали его (лечение. — «Газета.Ru») в течение семи дней после постановки диагноза», — отметили в организации и подчеркнули, что задержка лечения значительно снижает шансы на успешный исход.

На прием к онкологу в течение нормативных трех рабочих дней после направления смогли попасть почти 17% пациентов. Кроме того, 34% респондентов рассказали о перебоях с получением противоопухолевых лекарств. Каждый четвертый пациент вынужден приобретать препараты за свой счет, говорится в результатах опроса.

Заместитель председателя координационного совета «Движения против рака», член Общественного совета при Минздраве России Галина Маргевич объяснила, что на местах имеется дефицит терапевтов, пациенты долго ждут записи к онкологу.

«Из-за этого, соответственно, возникают задержки и с диагностикой», — подчеркнула она и добавила, что задержки с получением лекарств связаны с нарушением сроков закупок и их нехваткой.

В Минздраве обратили внимание на то, что на территории всех регионов страны утверждены порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологическое заболевание и пациентов с уже установленным заболеванием.

14 декабря в Минздраве сообщили, что отечественная мРНК-вакцина от рака «Энтеромикс» будет бесплатной для пациентов. По данным ведомства, онкологическая вакцина показала высокую эффективность в ходе доклинических исследований.

Ранее Гинцбург рассказал, как действует новая онковакцина.