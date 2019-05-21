Любимые продукты: что вызывает рак

Жирная пища, красное мясо, алкоголь и малоподвижность являются основными факторами образа жизни, повышающими риск возникновения опухолей. Об этом агентству «Москва» сообщил главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн.

«Жирная пища, различные пищевые добавки, в том числе употребляющиеся в фаст-фуде, красное мясо в неимоверном количестве, алкоголизм, малоподвижный образ жизни и ожирение — это факторы, которые совершенно точно считаются канцерогенными», — сказал Каприн.

Он также добавил, что курение в 30-50 раз повышает риск развития рака. «Общеизвестно, что курение в 30-50 раз повышает риск возникновения рака в зависимости от его локализации — это точно. Причем это не только рак легких, это огромный спектр», — подчеркнул онколог.

Ранее британские ученые рассказали, что ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника.

На протяжении шести лет ученые наблюдали за 500 тыс. добровольцев. За это время было зарегистрировано более 2500 случаев рака кишечника.

Как оказалось, риск развития опухоли у тех, кто употреблял в пищу около 76 граммов красного и переработанного мяса в день, был на 20% выше, чем у тех, кто ел 21 грамм и менее.

Кроме того, на 15% оказался повышен риск у тех, кто ел около 54 граммов мяса в день, в сравнении с теми, кто употреблял около восьми граммов. Для тех, кто ел 29 граммов мяса в день, риск был на 19% выше, чем у тех, кто принимал в пищу около пяти граммов в день.

Также риск рака кишечника повышался при употреблении алкоголя — превышение нормы на 10 г этанола в день давало прирост в 8%.

Употребление птицы, рыбы, сыра, фруктов, овощей, чая и кофе на вероятности развития рака не сказывались.

Также оказалось, что потребление клетчатки, обычно в составе хлеба или сухих завтраков, снижало риск развития рака кишечника.

Среди тех, кто потреблял больше всего клетчатки, вероятность его развития была на 14% ниже, чем среди тех, кто потреблял ее меньше всего.

Также риск рака повышается при избыточном употреблении сахара. Исследователи из США провели эксперимент над группой мышей. Одним животным давали количество сахарозы, сопоставимое с объемом, потребляемым во многих западных странах, а другие сидели на крахмальной диете без сахара.

В итоге эксперты пришли к выводу, что повышение уровня сахара в крови у первой группы вызывало быстрый рост опухоли.

Кроме того, ученые обнаружили, что кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и столовый сахар привели к росту метастазов в легких мышей.

Такой эффект был связан с повышенной экспрессией 12-гидроксиэйкозатетраеновой кислоты, связанной с воспалительными процессами в тканях и 12-липоксигеназы, избыток которой разрушает кости.

Специалисты советуют ограничивать потребление сахара, чтобы минимизировать риск развития рака, диабета, ожирения и болезней сердца.

Они также рекомендуют обратить внимание на то, что кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы может содержаться во многих продуктах — конфетах, мороженом, варенье, желе, соках, йогуртах, выпечке и других.

Ученые также рекомендуют вместо сладкого перекусывать фруктами, а столовый сахар в своем рационе заменить медом.

Алкоголь же повреждает ДНК клеток-предшественников кровеобразующих клеток, что повышает риск развития раковых заболеваний, выяснили британские специалисты.

Исследователи давали мышам раствор этанола, а затем анализировали ДНК стволовых клеток. Клетки крови были использованы, в частности, потому, что нанесенный им ущерб распространяется на весь организм. Как оказалось, ацетальдегид, продукт распада этанола, способен вызывать двухцепочечные разрывы в ДНК. Кроме того, у генетически модифицированных мышей, неспособных к выработке расщепляющих ацетальдегид ферментов, повреждений ДНК оказалось в четыре раза больше.

Организм защищается от воздействия ацетальдегида двумя способами, поясняют исследователи. Во-первых, с помощью группы ферментов ацетальдегиддегидрогеназ превращает ацетальдегид в ацетат, который может использовать для получения энергии. Во-вторых – пытается восстановить поврежденные ДНК. Однако у некоторых людей (особенно среди азиатов) врожденные мутации приводят к тому, что ни одна из этих систем защиты не работает, что значительно повышает риск развития рака, в частности – рака пищевода, предупреждают ученые.