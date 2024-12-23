В Китае 71-летний пенсионер стал звездой легкой атлетики

В Китае 71-летний пенсионер стал местной звездой легкой атлетики, пишет Oddity Central.

Цзинь Хуэй стал первым китайцем старше 70 лет, пробежавшим 100 метров менее чем за 14 секунд, завоевав пять золотых медалей на соревнованиях. Это состязание, в котором участвуют спортсмены в возрасте от 35 до 84 лет, стало настоящим триумфом для пенсионера.

«Я участвовал в пяти соревнованиях этого турнира и во всех из них завоевал золотые медали. Установление рекордов было самым счастливым моментом в моей жизни. Так приятно преодолевать свой предел», — поделился своими эмоциями мужчина.

Хуэй добавил, что открыл для себя легкую атлетику только после выхода на пенсию в 2008 году, когда работал подсобным рабочим на сталелитейном заводе во Внутренней Монголии. Успех китайца вдохновил многих его соотечественников заняться спортом.

Однако врачи предупреждают, что спринт может быть рискованным для здоровья людей старше 70 лет, и рекомендуют предварительно консультироваться с врачом перед началом интенсивных физических нагрузок.

Ранее в Греции 88-летний мужчина стал участником марафона и добежал до финиша.