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Разборки между таксистом и его пассажиром в российском городе попали на видео

В Липецке поездка в такси закончилась для пассажира дракой с водителем

В Липецке таксист подрался с пассажиром, которого подвозил. Драка попала на видео, которое позже опубликовало издание Gorod48 в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел у Петровского рынка. На кадрах видно, как белый «Хендай» заезжает в карман у магазина запчастей. Пассажир не торопится покинуть салон, и тогда водитель покидает свое кресло и выходит на улицу, чтобы высадить клиента силой. Тот выходит сам, и между мужчинами завязывается драка.

Конфликт длится несколько минут, пока в него не вмешиваются прохожие. Два молодых человека пытаются утихомирить оппонентов, через некоторое время им это удается: таксист уезжает с места происшествия, а прохожие помогают второму мужчине собрать раскиданные по парковке его вещи.

По информации СМИ, и водитель, и пассажир подали друг на друга заявления в правоохранительные органы.

Ранее в Казани остановились трамваи из-за драки водителей, не поделивших путь.

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