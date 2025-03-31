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Российские школьники устроили автопрогулку по городу и сняли это на видео

В Сургуте школьник за рулем авто покатал по городу друзей

В Сургуте несовершеннолетний мальчик сел за руль легкового автомобиля и покатал на нем своих друзей. Последние сняли все на видео, позже запись распространилась в сети. Видео опубликовал Telegram-канал «К-ИНФОРМ Сургут».

На кадрах трое мальчиков, включая одного за рулем, громко смеются и зазывают прохожих покататься по городу.

По словам источника канала, сначала дети катались во дворе дома №2 по улице Дзержинского, а когда стемнело, поехали осваивать другие городские локации.

В комментариях к ролику далеко не все подписчики осудили поведение школьников.

«Нормально так двигаются, здраво! Молодцы парни!», «Пусть кайфуют, пока молодые», «В детстве так же двигались с пацанами и тоже на Дзержинского», — поощрительно высказались горожане в комментариях.

Часть пользователей выразили надежду, что поездка закончилась благополучно, и посетовали на одобрительную реакцию других подписчиков.

Ранее на Кубани 10-летний мальчик проехал за рулем иномарки и привлек внимание полиции.

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