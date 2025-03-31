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Россиянин втянул школьницу в уличное ограбление и стал фигурантом уголовного дела

В Ростовской области мужчина втянул ребенка в ограбление и стал фигурантом дела
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Telegram-канал «Че по Ростову?»

В Ростовской области 24-летний мужчина втянул в уличное ограбление 14-летнюю школьницу и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

Инцидент произошел в городе Шахты. По версии следствия, с июня по июль прошлого года мужчина склонил ребенка к участию в уличном ограблении с помощью уговоров и обещаний.

Вместе мужчина и школьница напали на прохожего возле входа в городской парк на улице Шевченко. Действуя с применением насилия, опасного для жизни, они забрали у прохожего золотую цепочку за 5,6 тысячи рублей и Apple Watch стоимостью 14 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление. Теперь россиянину грозит до десяти лет заключения.

Ранее россиянин ограбил салон красоты и ушел отмечать кражу в сауну.

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