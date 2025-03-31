WAFB: в США аллигатор подрался с подушкой и попал на видео

Аллигатор в США устроил на крыльце частного дома драку с подушкой и попал на видео, пишет WAFB.

Инцидент произошел в среду вечером в доме Бобби и Сьюзан Маккензи. По словам женщины, они всегда считали свой дом безопасным благодаря установленным защитным экранам и ограждениям. Однако в один из дней мужчина услышал странные звуки в гостиной.

«Я вышел на крыльцо и увидел разорванные вещи, а затем мелькнул хвост», — рассказал он.

После этого супруги вызвали полицию для поимки аллигатора. Несмотря на то, что на фотографиях хищник выглядел меньше, в реальности его длина составляла около 2,7 метра. Рептилия успела устроить хаос в доме: опрокинуть мебель, схватить зубами подушку и даже ненадолго «задержаться» в гостиной.

На помощь пришел друг семьи, который занимается разведением аллигаторов. Вместе им удалось накинуть на животное петлю и вывести его к реке. Сьюзан призналась, что больше всего переживала за своих собак и внуков:

«Мы часто сидим на веранде. Что, если бы это случилось, когда они были здесь?» — задается она вопросом.

После происшествия пара планирует усилить защиту дома, но не собирается переезжать.

Ранее во Флориде спасатели помогли огромному аллигатору, застрявшему в ливневой канализации.