Во Флориде спасатели помогли огромному аллигатору, застрявшему в ливневой канализации, сообщает местная пожарная служба.

Как стало известно, попавший в бедственное положение аллигатор был замечен случайным прохожим, который решил вызвать пожарных. Приехавшие специалисты подцепили крышку люка лебедкой и подняли ее. Затем сотрудник опустился к хищнику, взял его на руки и вытащил на поверхность, соблюдая все правила техники безопасности.

Пожарные добавили, что аллигатора теперь отправят на специализированную ферму, где он станет частью программы разведения этого вида и проживет остаток своих дней.

«Будучи пожарным, вы никогда не знаете, с чем вам придется столкнуться, но для нас большая честь помогать нашему сообществу любым возможным способом», — говорится в заявлении.

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