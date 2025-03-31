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Россиянку выкинули из больницы без денег и одежды после госпитализации

В Мурманске женщину выкинули из больницы без денег и одежды после госпитализации

В Мурманске пожилую женщину после госпитализации выкинули из медучреждения без верхней одежды и денег. Об этом сообщает Telegram-канал «Мурманск сейчас».

Очевидцы заметили женщину на остановке, расположенной на Кольском проспекте. Пенсионерка рассказала, что накануне ее из-за плохого самочувствия забрали в больницу на машине скорой помощи и госпитализировали. После оказания медицинской помощи ее выставили на улицу без денег и верхней одежды — в том же, в чем забрали.

Отмечается, что россиянке в больнице все же одолжили куртку. Также очевидцы помогли пожилой женщине деньгами на проезд, чтобы та смогла добраться до дома.

До этого лишившийся части черепа боец СВО пожаловался на досрочную выписку из госпиталя. Ему даже не сняли швы и «выкинули» на улицу, «как котенка».

Ранее в Томской области мужчине отказали в хирургическом вмешательстве.

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