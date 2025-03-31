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Соцсети удивила женщина из Малайзии, которая купила 15 кг золота за наличные

WOB: малайзийка купила 15 кг золота за наличные и удивила соцсети
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ayunieso.24/TikTok

Соцсети удивила женщина из Малайзии, которая купила 15 кг золота за наличные деньги, пишет World of Buzz.

В Малайзии известная предпринимательница и блогер Анес Аюни Осман опубликовала видео, как она покупает 15 килограммов золота, оплаченного наличными деньгами. В своем обращении к подписчикам она объяснила мотивы столь масштабного приобретения. По словам женщины, это инвестиция.

«Я решила зафиксировать текущую цену на золото, так как ожидаю его существенного подорожания в ближайшем будущем», — уверена она.

Эта неординарная покупка вызвала полярные реакции в обществе. Часть пользователей социальных сетей восхищается финансовой прозорливостью бизнесвумен, отмечая, что инвестиции в золото традиционно считаются одним из самых надежных способов сохранения капитала.

«В условиях экономической нестабильности это разумное решение», — пишут некоторые комментаторы.

Однако немало и тех, кто критикует Осман за демонстративное поведение. Особое внимание общественности привлек способ оплаты — наличные деньги вместо банковского перевода. Многие задаются вопросом о происхождении таких крупных сумм и удобстве подобного метода расчетов.

Финансовые эксперты, комментируя ситуацию, подтверждают, что золото действительно остается одним из самых стабильных активов во времена экономической турбулентности. Однако они же обращают внимание, что столь масштабные покупки за наличные требуют особого контроля со стороны регулирующих органов.

Ранее стоимость золота обновила исторический максимум.

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