Ветеринар раскрыл, бывает ли у кошек коронавирус

В природе существует целое множество видов коронавирусов: кошачий, собачий, вирус дельфинов, чаек и так далее. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил ветеринарный врач Евгений Цыпленков.

«Кошачий коронавирус совершенно далек от человеческого, и кошки не могут заразить. Лабораторные исследования показывают, что около 90% кошек заражены вот этим коронавирусом», — рассказал специалист.

По его словам, вирус находится у кошки в кишечнике и часто не дает о себе знать, но может произойти мутация и появится более агрессивный штамм, приводящий к печальным для животного последствиям.

Ветеринар посоветовал регулярно проверять питомцев, делать экспресс-анализы.

До этого эксперты назвали причины появления кашля у собак.

По их словам, это может быть симптомом бронхита, пневмонии, гриппа или инфекционного трахеобронхита («кашля питомника»), а также сердечных болезней, которые вызывают застой жидкости в легких. Кашель могут вызвать и желудочные проблемы, среди которых — рефлюкс, изжога и тошнота, отмечают врачи.

Ранее в Британии впервые выявили случай птичьего гриппа у овец.