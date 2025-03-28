Ветеринары назвали причины появления кашля у собаки

Pravda.Ru: кашель у собаки может быть симптомом бронхита

Появление приступов кашля у собаки может быть связано с быстрым потреблением пищи, из-за чего еда попадает в трахею. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

По их словам, это может быть симптомом бронхита, пневмонии, гриппа или инфекционного трахеобронхита («кашля питомника»), а также сердечных болезней, которые вызывают застой жидкости в легких. Кашель могут вызвать и желудочные проблемы, среди которых — рефлюкс, изжога и тошнота, отметили эксперты.

«Мелкие породы, такие как йоркширские терьеры и чихуахуа, подвержены коллапсу трахеи — ослаблению хряща, поддерживающего дыхательные пути. Это приводит к хриплому кашлю и затрудненному дыханию», — добавили в сообщении.

Ветеринары отметили, что в случае, если кашель у питомца не проходит в течение нескольких дней, сопровождается вялостью, потерей аппетита или затрудненным дыханием, важно обратиться к врачу.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что различные возбудители, например стресс или тревога, могут заставлять собаку лаять. По его словам, их могут пугать неизвестная обстановка, шум за окном, окружение или любой другой раздражитель.

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